Fibra Vodafone in OFFERTA: fino a 2.5 Gb a 27,90 euro

5 August 2022 – 10:29

Vodafone Internet Unlimited è ora disponibile online a soli 27,90 euro al mese.

The post Fibra Vodafone in OFFERTA: fino a 2.5 Gb a 27,90 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico