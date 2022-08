DuckDuckGo blocca anche i tracker di Microsoft

5 Agosto 2022 – 16:45

DuckDuckGo bloccherà anche i tracker di Microsoft presenti nei siti web per garantire una maggiore privacy agli utenti, ma c’è una piccola eccezione.

The post DuckDuckGo blocca anche i tracker di Microsoft appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico