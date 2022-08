DAZN su Sky Q: sconto sul primo mese e guardi la Serie A

5 Agosto 2022 – 13:45

L’app di DAZN sarà disponibile su Sky Q a partire dall’8 agosto: puoi abbonarti con un forte sconto e vedere subito la nuova Serie A.

The post DAZN su Sky Q: sconto sul primo mese e guardi la Serie A appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico