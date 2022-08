Binance Card ora supporta anche XRP, SHIB e AVAX

5 August 2022 – 15:51

Tre nuove altcoin nell’elenco di quelle supportate da Binance Card: si tratta di XRP (Ripple), SHIB (Shiba Inu) e AVAX (Avalanche).

Fonte: Punto Informatico