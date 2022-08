Banca Centrale Europea su contanti e criptovalute

5 Agosto 2022 – 19:45

La tutt’altro che scontata visione della Banca Centrale Europea in merito ai contanti e alle criptovalute: così parlò Francoforte.

The post Banca Centrale Europea su contanti e criptovalute appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico