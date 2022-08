Amazon Drive chiude: ecco la migliore alternativa

5 Agosto 2022 – 22:45

Nel 2023, Amazon Drive chiuderà i battenti: gli utenti sono stati invitati a migrare su Amazon Photos. Ma esiste un’alternativa economica?

The post Amazon Drive chiude: ecco la migliore alternativa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico