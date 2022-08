Account fasulli: Elon Musk accusa Twitter di frode

5 Agosto 2022 – 13:45

Secondo Elon Musk, Twitter ha commesso una frode mentendo sul numero di account fasulli e quindi sul numero di utenti attivi giornalieri monetizzabili.

The post Account fasulli: Elon Musk accusa Twitter di frode appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico