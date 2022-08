Windows 11: Smart App Control blocca file ISO e LNK

4 August 2022 – 13:15

Un dirigente di Microsoft ha comunicato che la funzionalità Smart App Control di Windows 11 22H2 può bloccare i file infetti in formato ISO e LNK.

Fonte: Punto Informatico