Windows 11: finestra di Shut Down ridisegnata?

4 Agosto 2022 – 19:45

Microsoft potrebbe aver pensato a un piccolo restyling per la finestra di dialogo dedicata allo spegnimento (Shut Down) di Windows 11.

The post Windows 11: finestra di Shut Down ridisegnata? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico