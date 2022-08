Un clone del sito Atomic Wallet sta diffondendo Mars Stealer: come proteggersi?

4 Agosto 2022 – 10:46

In questi giorni il malware Mars Stealer viene diffuso attraverso un sito fake: ecco come agisce questo agente malevolo e come evitarlo.

The post Un clone del sito Atomic Wallet sta diffondendo Mars Stealer: come proteggersi? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico