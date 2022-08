Servizio Civile Digitale: bando per 2.160 ragazzi

4 Agosto 2022 – 19:46

Pubblicato il bando per 2.160 giovani (18-28 anni) che parteciperanno al Servizio Civile Digitale a partire dal mese di novembre 2022.

