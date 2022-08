Serie A, fine esclusiva DAZN-TIM: cosa cambia?

4 Agosto 2022 – 10:45

Fine dell’accordo di esclusiva tra DAZN e TIM (TimVision) per i diritti sulle partite di Serie A: si attende a breve il comunicato di Sky.

