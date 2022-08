Robinhood e licenziamenti: via il 23% dei collaboratori

3 Agosto 2022 – 10:45

Quasi un quarto dei dipendenti di Robinhood dovrà cercare una nuova occupazione: i licenziamenti sono stati annunciati dal CEO, Vlad Tenev.

