Revolut e criptovalute: dentro 22 nuovi token

3 August 2022 – 10:30

Il portfolio di criptovalute messo a disposizione da Revolut per il trading accoglie ben 22 nuovi token: in totale sono ora più di 80.

Fonte: Punto Informatico