OnePlus 10T 5G in vendita su Amazon dall’11 agosto

3 August 2022 – 18:45

Il OnePlus 10T 5G con schermo da 6,7 pollici e processore Snapdragon 8+ Gen 1 può essere ordinato su Amazon dall’11 agosto (prezzo da 719,00 euro).

