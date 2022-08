Furto Solana, rubati milioni di dollari dai wallet

3 Agosto 2022 – 19:45

Sottratti asset per 5 milioni di dollari: colpiti migliaia di hot wallet di Solana, ma la situazione potrebbe aggraversi ulteriormente.

