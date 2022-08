ExpressVPN: app nativa per Mac con chip M1 e M2

3 Agosto 2022 – 13:46

La nuova versione 11.5.0 di ExpressVPN include il supporto nativo per i nuovi Mac con chip Apple M1 e M2 basati su architettura ARM.

