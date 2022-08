Costi delle reti: Italia chiede soldi alle Big Tech

3 Agosto 2022 – 13:45

Italia, Francia e Spagna hanno chiesto alla Commissione europea di proporre una legge che impone alle Big Tech di contribuire ai costi delle reti.

Fonte: Punto Informatico