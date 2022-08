ASUS ROG Zephyrus Duo 16 disponibile in Italia

3 Agosto 2022 – 19:46

Il nuovo ASUS ROG Zephyrus Duo 16 con doppio schermo, processore AMD Ryzen 9 6900HK e 32 GB di RAM è disponibile in Italia a 4.499,00 euro.

