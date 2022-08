Windows 10 22H2 con qualche nuova funzionalità

2 Agosto 2022 – 10:46

Microsoft ha confermato che l’aggiornamento 22H2 in arrivo entro fine anno per Windows 10 porterà con sé qualche nuova funzionalità.

