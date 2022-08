Trading e sostenibilità: 17 nuovi ETF su Bitpanda

2 August 2022 – 16:22

L’offerta di Bitpanda unisce trading e sostenibilità: disponibili 17 nuovi ETF conformi ai criteri ESG e allineati all’Accordo di Parigi.

