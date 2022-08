Revolut: conto gratis e stop agli abbonamenti indesiderati

2 Agosto 2022 – 13:45

Abbonamenti indesiderati? Con la carta Revolut è possibile impedire pagamenti non voluti con il semplice tocco di un dito.

