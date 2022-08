Nomad: confermato attacco con furto al bridge

2 Agosto 2022 – 10:45

Il noto bridge Nomad ha subito un attacco concluso con la sottrazione di fondi per l’equivalente pari a oltre 190 milioni di dollari.

