Attivisti usano Torrent per aggirare la censura russa

2 Agosto 2022 – 13:45

Torrents of Truth è l’iniziativa di alcuni attivisti ucraini che diffondono notizie sulla guerra, inserendo video nei file Torrent di contenuti pirata.

