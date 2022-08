Andor: nuova serie Star Wars a settembre su Disney+

2 Agosto 2022 – 10:45

La nuova serie Andor, ambientata cinque anni prima degli eventi del film Rogue One, sarà disponibile su Disney+ a partire dal 21 settembre.

