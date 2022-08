Scoperta una truffa finanziaria con 11.200 siti

1 August 2022 – 9:57

Scoperta una rete di quasi 11.200 siti utilizzati per convincere gli utenti a versare denaro per investimenti fasulli, usando note celebrità.

