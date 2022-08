Samsung e Qualcomm, altri 7 anni di partnership

1 Agosto 2022 – 19:45

Samsung e Qualcomm siglano un accordo che prolunga al 2030 l’intesa sui brevetti delle tecnologie 3G, 4G, 5G e 6G, cementando una potente partnership.

