La Nasa immagina un telescopio spaziale in orbita oltre Plutone

1 Agosto 2022 – 9:20

È una delle cinque ricerche in fase avanzata di sviluppo finanziate dall’Institute for Advanced Concepts, l’incubatore di innovazione per l’esplorazione spaziale della Nasa. Vediamo di cosa si tratta

Fonte: Wired