Google Stadia sta per chiudere? (spoiler: no)

1 August 2022 – 10:10

Stadia, il servizio di cloud gaming gestito da Google, non sta per chiudere: la conferma è giunta dallo stesso gruppo di Mountain View.

