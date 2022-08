Come proteggere le fotografie da guasti e furti

1 Agosto 2022 – 13:45

70 milioni di telefoni vengono smarriti o rubati ogni anno, 140mila hard disk si guastano ogni settimana: come proteggere i propri file?

The post Come proteggere le fotografie da guasti e furti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico