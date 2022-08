BlackCat: attacco ransomware contro Encevo

1 Agosto 2022 – 19:45

BlackCat ha effettuato un attacco ransomware contro Encevo, un’azienda del Lussemburgo che fornisce energia elettrica e gas in cinque paesi europei.

