Indonesia: stop agli accessi per PayPal, Steam ed altri servizi popolari

31 Luglio 2022 – 13:45

Il governo dell’Indonesia ha bloccato l’accesso ad aziende come PayPal, Steam ed Epic Games per via dei nuovi regolamenti del paese.

