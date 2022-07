Musk denuncia Twitter, udienze dal 17 ottobre

30 Luglio 2022 – 13:45

Elon Musk ha contro-denunciato Twitter, mentre la giudice del Delaware Court of Chancery ha fissato al 17 ottobre l’inizio del processo.

Fonte: Punto Informatico