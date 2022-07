Long March 5B: dove cadrà il razzo cinese?

30 Luglio 2022 – 19:45

Ancora una volta c’è apprensione per le sorti del razzo Long March 5B, ma la probabilità che un detrito possa colpire persone o cose è molto bassa.

The post Long March 5B: dove cadrà il razzo cinese? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico