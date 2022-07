Un razzo spaziale cinese potrebbe caderci in testa

29 July 2022 – 17:30

Come è successo già nel 2020 e nel 2021, il modulo centrale del razzo cinese Long March 5B sta rientrando in caduta incontrollata sulla Terra. L’impatto è previsto per il 30 luglio, ma non si può definire con certezza né il momento preciso né il luogo

Fonte: Wired