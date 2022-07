Sadie Sink, Noah Schnapp e Gaten Matarazzo rispondono alle domande più cercate in rete

29 July 2022 – 12:00

Gli interpreti di Max, Will e Dustin in Stranger Things si divertono a svelare le curiosità che li riguardano. Se volete conoscerli meglio, è l’occasione da non perdere!

Fonte: Wired