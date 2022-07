Piani Italia 1 Giga e Italia 5G: contratti firmati

29 Luglio 2022 – 19:45

Le aziende vincitrici dei bandi per i piani Italia 1 Giga e 5G hanno firmato i contratti per l’avvio dei lavori da completare entro il 30 giugno 2026.

