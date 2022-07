Paper Girls non è Stranger Things, è più Stand by Me e Pacific Rim

29 Luglio 2022 – 18:20

Ambientata principalmente nel 1988, la serie fantascientifica dal 29 luglio su Prime Video illustra il confronto doloroso con le aspettative per il futuro di quattro ragazzine alle prese con la dura realtà. E c’è di più.

Fonte: Wired