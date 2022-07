Meta: FTC vuole bloccare l’acquisizione di Within

29 Luglio 2022 – 16:45

La FTC vuole bloccare l’acquisizione di Within per impedire a Meta di rafforzare la sua posizione dominante nel mercato della realtà virtuale.

The post Meta: FTC vuole bloccare l’acquisizione di Within appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico