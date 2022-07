Gli smartphone di alcuni dipendenti UE sono stati infetti da spyware

29 July 2022 – 10:09

Le tracce di uno spyware indidivuate sull’iPhone del commissario UE alla Giustizia Didier Reynders: cosa è successo?

The post Gli smartphone di alcuni dipendenti UE sono stati infetti da spyware appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico