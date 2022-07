NFT sotto i riflettori: in Russia si studia un regolamento

28 July 2022 – 13:00

Sembra essere la settimana per gli NFT che, dopo Minecraft ed Epic Games, ora si trovano sotto esame in Russia dove si studia un regolamento.

