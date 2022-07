Mercato smartphone: le vendite sono in calo del 9%

28 July 2022 – 13:09

Canalys ha diffuso il report relativo al mercato smartphone per il secondo trimestre dell’anno, c’è una contrazione delle vendite del 9%.

