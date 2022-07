In Russia i funzionari stanno chiedendo soldi ai cittadini per sostenere le truppe in Ucraina

28 Luglio 2022 – 18:21

Servono per acquistare droni, binocoli a infrarossi e lacci emostatici, ma anche generatori a gas, motoseghe e legname. Lo ha riportato il quotidiano siberiano Taiga Info, citando un post pubblicato dall’amministrazione regionale di Novosibirsk

Fonte: Wired