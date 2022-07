Chromecast con Google TV: streaming da Nest Cam

28 July 2022 – 13:09

Il Chromecast con GoogleTV permette di vedere sulla TV il feed video delle nuove videocamere Nest Cam e del campanello Nest Doorbell con batteria.

