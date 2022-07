Bitcoin ed Ethereum, oggi in positivo: +7% e +10%

28 Luglio 2022 – 19:45

Le due criptovalute più note e scambiate hanno fatto registrare un’impennata del prezzo nelle ultime 24 ore: su Bitcoin ed Ethereum.

The post Bitcoin ed Ethereum, oggi in positivo: +7% e +10% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico