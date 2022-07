Attacco ransomware: non era AdE il target, ma Gesis

28 July 2022 – 16:13

L’attacco ransomware è stato effettuato contro Gesis Srl (non contro l’Agenzia delle Entrate), ma il numero di dati rubati è molto limitato (7%).

Fonte: Punto Informatico