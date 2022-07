OnePlus 10T: design e possibili specifiche

27 July 2022 – 18:54

Il OnePlus 10T, che verrà annunciato il 3 agosto, avrà un design simile al OnePlus 10 Pro con alcune differenze, tra cui l’assenza dell’Alert Slider.

