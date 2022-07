Google Maps: tre novità per le vacanze estive

27 July 2022 – 16:32

Tre novità per Google Maps su Android e iOS: viste aree foto-realistiche, notifiche per la posizione e indicazioni più dettagliate per le biciclette.

