Firefox 103: miglioramenti con refresh rate elevato

27 July 2022 – 12:48

Mozilla ha rilasciato Firefox 103, sono state introdotte varie migliore, tra cui il supporto ai monitor con refresh rate superiore a 120 Hz.

