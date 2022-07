Tesla guadagna 64 milioni di dollari sulle vendite di Bitcoin

26 July 2022 – 10:30

Tesla, società produttrice di auto elettriche, ha guadagnato 64 milioni di dollari dalle vendite di bitcoin nel secondo trimestre.

Fonte: Punto Informatico